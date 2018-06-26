Letonya ile ilişkiler güçleniyor

İki ülke arasında karşılıklı turist akışı artacak.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Letonya Otelciler ve Restorancılar Derneği arasında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilecek projelerin hazırlanması, personel değişimi, iki ülke arasında turizmin gelişmesi adına konferansların düzenlenmesi, karşılıklı turist akışının arttırılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi adına geniş çaplı sektörel anlaşma imzalandı. Club Sidar Otel’deki imza törenine Letonya Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Letonya Otelciler ve Restorancılar Derneği Başkanı Janis Pinnis ve Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz ile davetliler katıldı.

Karşılıklı turist akışı artacak

Kurumlar arasında yapılan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyleyen ALTİD Başkanı Sili, dünya turizm sektörünün, ülkeler arasındaki bağları güçlendiren çok önemli bir unsur olduğunu söyledi. Yapılan anlaşma ile Letonya ve Türkiye arasındaki sektörel ve kültürel bağların daha da artacağını söyleyen Sili, “Bu anlaşma ve birlikteliğimiz karşılıklı turist akışını da arttıracaktır” dedi. Sili, Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi ile Letonya’daki teknik ve üniversite düzeyindeki okulların öğrenci değişimi programı ve işbirliği programları için bağlantı sağlandığını ve bu konuda ALTİD’in köprü vazifesi göreceğini de vurguladı.

Bölgeye katkı saglayacak

Başkan Yücel, “ALTİD ve Letonya Otelciler ve Restorancılar Derneği’nin böyle bir protokolde birleşmesi güzel. Sadece ekonomik koşullarda değil kendi memleketlerine faydalı kültürel projeler üretmek için de adımlar atıldı. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu. Büyükelçi Elferts de, iki ülke turizmcilerinin sektörel değeri yüksek olan bir anlaşmaya imza attığını söylerken Başkan Pinnis ise yapılacak çalışmalarla sektörel istihdamın değer kazanacağının altını çizdi.