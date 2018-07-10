Levent Aydın Anadolu Lisesi’nden Başkan Uysal’a ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Levent Aydın Anadolu Lisesi Müdürü Karabulut’u makamında kabul etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci de yer aldı.

Karabulut, öğrenci projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı olmak üzere okula destek veren Başkan Uysal’a teşekkür etti ve okulun Kültür-Sanat Kulübü’nün yayını olan Lal dergisini de Başkan Uysal’a hediye etti.

İlk sayısı çıkan Lal dergisini dikkatle inceleyen Başkan Uysal, sosyal medyanın hayattı kuşattığı bir dönemde Levent Aydın Anadolu Lisesi öğrencilerini yazıyı bırakmıyor olmasının kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi. Öğrencilerin şiir, öykü, deneme alanında üretmeye çalışıyor olmasının son derece değerli olduğunu kaydeden Başkan Uysal, okul yönetimini ve öğrencileri kutladı.