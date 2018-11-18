Likya'nın tarihini yeniden yazan kazı 30 yaşında

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde 30'uncu sezon kazı çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık öncülüğünde yürütülen kazıların bu yılki bölümüne, çoğu profesör ve doçent düzeyinde 67 kişilik bilim heyeti ile stajyer öğrenciler ve İŞKUR bünyesinden sağlanan işçiler katıldı.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık, her kazı döneminde olağanüstü bulgular ve buluntularla bilim dünyasında gündem oluşturan Türkiye'nin en kapsamlı kazılarından Patara'nın 30'uncu yılında da şaşırtmadığını söyledi.

28 Mayıs-14 Kasım tarihleri arasında 171 gün süreyle yapılan yoğun çalışmalar sonucu özellikle Tepecik ve kent surları çalışmalarında ortaya çıkarılan verilerin Likya tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Işık, bu bilgilerin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Işık, bu sezon Tepecik, Nero Hamamı, Kent Surları, Kısık Köprüsü ve Bazilika'da çalışıldığını, ele geçen 739 eserden 206'sının Demre Müzesi'ne gönderildiğini belirtti.

Kazının başarılı olmasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya İl Kültür Müdürü İbrahim Acar ve yardımcısı Metin Karataş'ın ilgi ve desteklerinin unutulmaz olduğunu dile getiren kazı başkanı Işık, çalışmanın ödeneğini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gönderdiğini, İş Bankası desteğinin de sürdüğünü sözlerine ekledi.