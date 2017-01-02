Liman Kapalı Semt Pazarı açılıyor

Konyaaltı Belediye tarafından Liman Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kapalı semt pazarında stant kuracak esnafın yerleri kura çekilişi ile belirlendi.

Yaklaşık üç ay gibi kısa bir süre içinde yapımı tamamlanan Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarı için pazarcı esnafı kura heyecanı yaşandı. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen yer tespiti kura çekimine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Semt Pazarcılar Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Öz ile çok sayıda pazarcı esnafı katıldı. İlk kurayı Başkan Muhittin Böcek çekti.



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Başkan Muhittin Böcek, vatandaşın huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yerlerinin sürekli denetim altında tutulduğunu hatırlatarak Konyaaltı’nı yaşanabilir modern bir kent olarak geleceğe taşımak adına birbirinden önemli projelere imza attıklarını vurguladı.

Yapımı tamamlanan kapalı pazar ile ilgili bilgi veren Muhittin Böcek, "Şehrimizde yaptığımız her çalışma insan hayatını ön plana çıkaran ve şehrimizin değerini arttırmaya yönelik çalışmalardır. İçerisinde kamera sistemi, bay bayan engelli tuvaleti, çay ocağı, zabıta odası, modern ses ve ışık sistemi ile günümüz şartlarına uygun yapılan kapalı pazar yerimiz vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı olsun" diye konuştu.



200 pazarcı, 147 üretici stant kuracak

Başkan Muhittin Böcek, kura çekilişini noter huzurunda gerçekleştirdiklerini belirterek, 130 sebzeci, 41 tuhafiyeci, 14 peynirci, 10 kuruyemişçi, 4 balıkçı ve 1 de zücaciyeci ile toplam 200 esnafın Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda stant kuracağını kaydetti.