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11 Ocak 2017 12:10

Liman Mahallesi kapalı semt pazarı açıldı

Liman Mahallesi kapalı semt pazarı açıldı

11 Ocak 2017 12:10

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Liman Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kapalı semt pazarının hizmete açıldığını söyledi.
Konyaaltı’nda yapımı tamamlanan Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarı hizmete açıldı. Geçtiğimiz hafta Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda kura çekilişine katılan pazarcı esnafı, yeni yerlerinde tezgahlarını kurdu. 200 pazarcı esnafı, 147 de üreticinin stant kurduğu Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda esnaflar kadar vatandaşlar da büyük mutluluk yaşadı.

Liman pazarı hizmete açıldı
Yapımı tamamlanıp hizmete açılan pazar yeriyle ilgili bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Şehrimizde yaptığımız her çalışma insan hayatını ön plana çıkaran ve şehrimizin değerini arttırmaya yönelik çalışmalardır. İçerisinde kamera sistemi, kadın- erkek ve engelli tuvaleti, çay ocağı, zabıta odası, modern ses ve ışık sistemi ile günümüz şartlarına uygun yapılan kapalı pazar yerimiz vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

Pazarcı esnafından teşekkür
Eski pazar yerinin yağmurlu günlerde su aldığını, tavanın ise alçak olması nedeniyle yeterli ışık alamadıklarını ifade eden pazarcı esnafı; tüm bu sorunların kapalı semt pazarının baştan sona yenilenmesiyle giderildiğini söyledi. Pazarcı esnafı, 4 ay gibi kısa bir süre içinde hizmete açılan Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarı için Başkan Böcek’e teşekkür etti.



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