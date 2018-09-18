Lise öğrencisi motosiklet kazasında can verdi

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Lisesi 12'incisi sınıf öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Korkuteli'ne bağlı Sülekler Mahallesinde, Tefenni istikametinden Korkuteli'ne gelen M. E. idaresindeki 15 FF 437 plakalı otomobil, aynı istikamette gelen Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'incisi sınıf öğrencisi Ekrem Sarı'nın (17) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ekrem Sarı, ağır yaralandı. Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi Sarı, sabaha karşı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'incisi sınıf öğrencisi Ekrem Sarı, öğle namazının ardından Sülekler Mahallesinde toprağa verildi.