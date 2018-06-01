Liseli kız öğrencileri taciz eden sapık adliyeye sevk edildi

Şüphelinin toplamda 9 kişiye cinsel organını gösterdiği gelen şikayetlerden tespit edildi.

Yaklaşık bir aydır Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 Sokak üzerinde ve parkta sabah ile akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisikletli şahıs, mahalle halkının kabusu olmuştu. Elektrikli bisikletle mahalle arasında uygunsuz bir şekilde gezen şahıs parkta oturan iki öğrenciyi taciz edince durum polise intikal etmiş ve ekipler mahalle arasında araştırmalarını derinleştirmişti.

Polis ekipleri mahalledeki tüm güvenlik kameralarını inceleyip, eşkalini belirledikleri 38 yaşındaki M.Ü.’yü Etiler Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından, ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen M.Ü.’nün bir otelde aşçılık yaptığı öğrenildi. Benzer suçlardan 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen M.Ü.’nün 2 kız öğrenciden başka 7 kız öğrenciye daha cinsel tacizde bulunduğu belirlendi. Emniyete gelen 7 müştekide, şüpheliyi teyit etti.

M.Ü.’nün ifadesinde alkollü olduğu ve ne yaptığının farkında olmadığını söylediği öğrenildi.