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12 Haziran 2018 16:02

Liseli öğrencilerin mezuniyet sevinci

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi’nde eğitim veren özel okulda 76 lise öğrencisi, mezuniyet sevinci yaşadı.

Liseli öğrencilerin mezuniyet sevinci

12 Haziran 2018 16:02


Antalya Konyaaltı’nda eğitim veren Özel HAS Okulları Anadolu Lisesi’nin mezuniyet balosu yapıldı. Liseden 76 öğrenci mezun oldu.


Açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Seçil Çimen, her anlamda özel bir gece yaşadıklarını söyledi. 5’inci yıllarını doldurduklarını ifade eden Çimen, “Önce öğrencilerimize okulumuza yakışır öğrenciler oldukları için teşekkür ediyorum. Sonra değerli velilerimize, Antalya’da 300’ü aşkın özel okul varken bize güvenip yavrularını emanet ettikleri için teşekkür ederim. Son olarak da 700 öğrenciyi eğiterek bu dönemde adeta Don Kişot’luk yapan kurucumuz Derya Halil Kaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Öğrencilerden duygusal veda


Gecede şıklık yarışına giren öğrenciler, dans ve performanslarıyla büyük beğeni topladı. Mezun olan 12’nci sınıf öğrencileri, bayrak ve flamayı 11’inci sınıflara devrederken, okul birincisi Hale Nur Kumcuoğlu, 2’ncisi Damla Özgül ve 3’üncü Ilgın Bilgen’e Okul Genel Müdürü Seçil Çimen tarafından plaket ve hediyeleri takdim edildi. Okul birincisi Hale Nur Kumcuoğlu, “Bize yapılan yatırımların meyvelerini alma zamanı geldi. Okuluma, öğretmenlerime ve anneme teşekkür ediyorum. Elveda okulum, sevgiyle” dedi.


Mezuniyet belgelerini sınıf öğretmenlerinden alan öğrenciler, mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından kep fırlattı. 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla sallayan öğrenciler, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür’ün konseri eşliğinde doyasıya eğlendi.




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