Litvanyalı lösemili çocuklar Alanya'da terapi görüyor

Litvanyalı lösemili çocuklar rehabilitasyon süreci için Alanya'da ağırlanıyor.

Litvanya'da etkin bir kuruluş olan Litvan Anneler Birliği Vakfı'nın “Çocukların Türkiye'de İyileşme Tatili Projesi” kapsamında “Daha Fazla Güneş ve Umut” sloganıyla Türk Hava Yolları (THY), Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) destekleriyle rehabilitasyon ihtiyacı olan çocuklara ve ailelerine Alanya'da tatil imkanı ve gezi turları sağlanıyor. Bu sosyal projede yaşları 5-9 arasında değişen çocuklar, anne veya babasıyla birlikte konuk ediliyor.

“Çocukların mutluluğu çok değerli”

Proje kapsamında Alanya'da bulunan heyet ALTİD'i ziyaret ederek yönetim kurulu adına Başkan Burhan Sili'ye teşekkür etti. Heyette bulunan çocukları dernek bahçesinde muz bitkisi, zeytin, avokado, limon ve mandalina ağaçlarıyla tanıştıran Burhan Sili, “Böylesine güzel bir sorumluluk projesine dahil olmaktan çok mutluyuz. Litvan çocukların Alanya'daki mutluluğu bizler adına değerliydi. 13 kişilik heyet 11 gün boyunca Alanya ve ülkemizi yakından tanıyacak ve güzel anılarla ülkelerine dönecekler. Litvanya, Alanya'nın turizm potansiyeli arasında önemli bir yere sahip ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için desteğe her zaman hazırız” dedi.

“Güzel deneyimler yaşadılar”

Heyetle birlikte bulunan Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Sorumlusu Nurkan Şaşmaz ise, “Kardeş şehirlerimizle olan ilişkilerin güçlenmesi açısından ve sosyal sorumluluk kapsamında birçok projeye imza atıyoruz. Alanya'da yeni deneyimler yaşayan çocuklar hayatları boyunca sadece marketlerde gördükleri meyvelerin ağaçlarını tanıma fırsatı bile buluyorlar. Bölgemizin tarihi ve doğal alanlarını görüyorlar. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ederiz” diye konuştu.