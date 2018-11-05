Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığın tedavi oranının yüzde 80'lere yükseldiğini, ailelerin çocuklarına moral ve umut aşılamasının önemli olduğuna dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye'de yaklaşık 2 bin çocuğun lösemi hastası olduğunu belirten Kuluöztürk, Sağlık-Sen olarak dilek ağacı projesi ile Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini, onların bir tebessümünün dünyaya bedel olduğunu söyledi.

“Derdimiz gönülleri fethetmek”

Lösemili çocukların bir gece dileklerini ağaca astıklarının altını çizen Kuluöztürk, “Sabah uyandıklarında bu dilekleri gerçeğe dönüştü. 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkusu ile birlikte bu ana tanıklık etmek kadar güzel bir şey olamazdı. Onların sevincine ortak olduk adeta bir duygu seli yaşandı. 1 günlüğüne de olsa onların yüzünü güldürdük. Kimi aradıysak onlara destek olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi. Allah hepsinden razı olsun. Katkı koyan herkese teşekkür ederim. Amacımız çocuklarımıza manevi destek sağlamak ve sosyal farkındalığı arttırmaktı. Sendikamız sadece ücret sendikacılığı yapmamakta, bu tarz projelerle fark oluşturmaktadır. Bizim derdimiz gönülleri fethetmek ”