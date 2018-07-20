LÖSEV dolandırıcılığına 3 tutuklama

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) için yardım topladıkları iddia edilen kişiler tarafından dolandırıldıklarını anlayan bazı vatandaşlar, durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bildirdi. Telefon kayıtlarından zanlıların kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, M.T, M.Y, M.S. ve M.Ş.E’yi İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, M.T, M.Ş.E. tutuklanırken, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, telefonla ulaştıkları şirketlere valilik ve belediyelerden aradıklarını belirterek vatandaşlardan lösemi hastası çocukların tedavisi için yardım talep ettikleri iddia edilmişti.