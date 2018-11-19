Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Bu tarzdaki fikirlerimi herkesle dışarıda paylaşmam, böyle bir konuşma yok. Geleceğime aslında ben karar veririm. Yararlı olamayacağımı görürsem zaten kimseye bu konuda şey yapmama gerek yok. İnanmasam bu şekilde devam etmezdim. Doğal olarak şu an işime devam ediyorum" dedi.

Lucescu, yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde kamp yaptıkları otelde Wolfsburg'da forma giyen milli oyuncu Yunus Mallı ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lucescu, çalışmaya devam edeceklerini ve başka bir durumun söz konusu olmadığının altını çizerek, liglerden yeni çıkacak oyuncuları milli takıma davet edeceklerini belirtti.

Türkiye'de ve yurt dışında tüm oyuncuları izlediklerini dile getiren Lucescu, “Bu genç ekibe Mart ayından 6 aylık bir süreçtir, beraber artık oynamaya başladık. Uluslar Lig'inde zor gruptaydık. Rusya ve İsveç Dünya Şampiyonasından döndüler. Bu iki takımda 3 yıldır aynı hoca ve futbolcu grubuyla devam ediyorlar. Ve bizim baktığımız zaman bizim gruplardaki gibi diğer gruplarda 2 takım bu şekilde yoktu. İki rakibimizde üst turlara kadar gittiler. Bizden daha tecrübeliydiler. Daha iyi değil, daha tecrübeliydiler. Oynadığımız 4 maçta oyunun tamamını domine ettik, oyuna hükmeden bizdik. Biz sadece konsantrasyon durumundan goller yedik, goller de attık. Milli takıma gelen gençlerin hepsi sevdiği için geliyorlar. Takımı sevmese gelmezler. Kontratları yok sevdiği için geliyorlar bir prestij meselesi. İyi bir grup kurduk. Birbirini seven bir gruptur” diye konuştu.

"Sorumlusu ben değilim"

Bu seviyeye gelmede hatasının olmadığını savunan Lucescu,“ Türk milli takımında daha önce oynamış olan Tolga Ciğerci, şu an ortada yok. Ozan Tufan, Selçuk, Volkan Şen oynamıyor. Çok iyi oyuncular ama kendi takımlarında oynamıyorlar. Çözüm bulmak zorundaydım. Sonuçta bir gençleştirme içine girdik. Bu diğer arkadaşlara kapımızın kapandığı anlamına gelmiyor. Kendi kurduğum ekipten mutluyum. Son 4 maçımızda harika şeyler yaptık, iyi oynadık. Konsantrasyon eksikliği ve bunu 90 dakikaya yayamamamızdan kaynaklanan mağlubiyetler aldık. Şans güçlüden yana, ama güç bize gelecek ve bizde o şanslılar grubuna gireceğiz. Profosyonel olarak baktığımızda kolay değil rekabetçi üst seviyede bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun içinde zaman gerekiyor” diye konuştu.

"Ukrayna örneği"

Yarınki rakiplerini de değerlendiren Lucescu, ”Ukrayna gibi bir takımla oynayacağız. Ukrayna'nın bu periyotta 8 oyuncu var. İleri üçlüsü Shaktar Donetsk'ten değil. Bu çocuklar diğer 8 oyuncu 17-18 yaşından beri Ukrayna alt yapısından yukarılara kadar çıktılar. Bu şekilde yapmak lazım. İtalya ve Romanya'da öyle yaptım, kurmak zaman isteyen bir şey. Çalışmaya devam, yetenekleri bulup tekrardan milli takıma davet edip, onları milletler arası maçlarda maç seviyelerini, yerel şampiyonadaki seviye ile uluslararası futbol seviyesi aynı değil, bunları yapmak için çalışacağız. Şimdilik yurt dışından oyuncularla ve Türkiye liglerinde oynayan oyuncularla yolumuza devam etmek zorundayız. Türkiye'deki büyük takımlardan az oyuncu alabildik, doğal olarak fazla zamanımız yok. İşlemeye çalışıyoruz. Romanya bu konuda karar aldı. Çok büyük ekiplere karşı şampiyona kazandılar. U21'den çok oyuncu var. Bunu yapmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi zamanla sabırla olması gereken şeyler” dedi.

"İnanmasam devam etmezdim"

"Görevi bırakma ihtimali var mı?" şeklindeki soruya Lucescu, “Böyle bir şey yok. Böyle bir deklarasyon yok. Dünyanın her yerinde olduğu gibi atmasyon diyeceğim yanlış bir haber. Bu tarzdaki fikirlerimi herkesle dışarıda paylaşmam, böyle bir konuşma yok. Geleceğime aslında ben karar veririm. Yararlı olamayacağımı görürsem zaten kimseye bu konuda şey yapmama gerek yok. İnanmasam bu şekilde devam etmezdim. Doğal olarak şuan işime devam ediyorum. Bu işin iyi gideceğine inanıyorum” cevabını verdi.

Mallı: "Çok üzgünüz"

Milli futbolcu Yunus Mallı, sonuç alınmadığının da eleştirinin gelmesinin doğal olduğunu belirterek, “Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz, son maçta yenilmemiz kötü oldu. Uluslar Liginde hedeflerimize ulaşmadık. Hepimiz kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Zamanla her şey iyi olacak. Zamanla sonuçlar iyi olacak. Sonuç olmazsa eleştirinin gelmesi gayet doğal” dedi.