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19 Haziran 2017 16:49

Lüks gemiden inen turistlere mehterli karşılama

Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan yola çıkan Panama bandıralı Orient Queen kruvaziyer gemisi Antalya’nın Alanya ilçesine geldi.

Lüks gemiden inen turistlere mehterli karşılama

19 Haziran 2017 16:49

Gemiden inen 200 yolcu, mehter takımının çaldığı marşlarla karşılandı.


Beyrut’tan yola çıktıktan sonra Alanya Limanı’na demirleyen 140 mürettebatlı Orient Queen gemisi, çoğunluğu Lübnanlı olmak üzere 200 turist getirdi. Gemiden inen yolcular Alanya Belediyesi Mehter Takımı’nın çaldığı marşlarla karşılandı. Mehterin çaldığı "Ceddin deden" ve "Genç Osman" marşlarıyla gemiden inen turistlerden bazıları mehter takımıyla fotoğraf çektirdi. Turistler Alanya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezmek için gemiden indi, bazı turistler ise tur otobüslerini tercih etti.


İlçeye gelen gemi hakkında bilgi veren ’My Planet’ adlı acentenin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Ünal, kruvaziyerin 18 Eylül’e kadar ilçeye 14 defa daha geleceğini söyledi. Geminin Akdeniz turuna çıktığını belirten Ünal, "Gemi buradan Rodos, Girit, Mikanos ve Beyrut’a gidecek. Son olarak Lübnan’a geri dönecek olan kruvaziyer, yeni yolcularıyla tekrar Alanya’ya gelecek. 6 saat Alanya’da kalacak. Bir kısmı tura çıktı, bir kısmı da şehir merkezini ve tarihi ören yerlerini dolaşacak" dedi.



“Alanya güzel bir kent”


Acentenin Lübnan sorumlusu Bassam Hade ise, "Alanya güzel bir kent. Lübnan ve Ortadoğu halkının buralara gelmesini istiyoruz. Bölgedeki turistler Kıbrıs, Yunanistan ve İspanya’ya alışmış, Alanya’yı çok bilmiyor. Umarım bu turlarla da ilçenin tanıtımını sağlarız" diye konuştu.




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