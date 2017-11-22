Lüks oto bayinin servisinden 150 TL’lik hırsızlık

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bayinin sergi alanından içeri giren 2 kişi, bir süre gezdikten sonra servis bölümündeki kasanın olduğu yöne gitti. Yüzlerini giydikleri kıyafetin kapüşonuyla kapatan 2 kişi, delerek açtıkları kasa içerisinde bulunan yaklaşık 150 TL parayı çalarak, galeriden kaçtı. Hırsızlar, galeride bulunan dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yanı sıra, plazma TV gibi eşyaların hiçbirine dokunmadı.

Hırsızlık olayını sabah fark eden çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.