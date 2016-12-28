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28 Aralık 2016 15:44

Lüks semtte yarasa dışkıları mahalleliyi isyan ettirdi

Lüks semtte yarasa dışkıları mahalleliyi isyan ettirdi

28 Aralık 2016 15:44

Antalya’nın en gözde caddelerinden biri olan ve milyon dolarlık evlerin bulunduğu Konyaaltı’nda, apartman sakinleri yarasaların dışkılarından dert yandı. Palmiyelerin tohumlarını yiyen yarasalar, binaların duvar ve camlarının yanı sıra otomobillerin üzerini de kirletince mahalleli ne yapacağını şaşırdı.
Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Konyaaltı Caddesi üzerindeki binaların dış cephesi, pencere ve otomobillerin üzeri yaklaşık bir haftadır siyah lekelerle kaplanınca mahalle sakinleri ne olduğunu anlayamadı. Lekelerin ilk önce cadde üzerindeki dev palmiye ağaçlarından kaynaklandığını zanneden bina sakinleri, kısa süre sonra lekelerin nedeninin yarasa dışkısı olduğunu belirledi.

"Binalar siyaha büründü"
Palmiyelerdeki tohumları yiyen yarasalar ardından binaların dış cephelerini, işletmelerin tentelerini, otomobillerin üzerini dışkılarıyla kirletti. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine belediye ekipleri, cadde üzerindeki onlarca palmiye ağaçlarını tohumlarıyla birlikte budadı. Birkaç gündür yarasa sayısında azalma olduğunu dile getiren mahalleli, geriye ise simsiyah binaların kaldığını belirtti.

"Dışkıları her tarafa bulaştı"
Cadde üzerindeki esnaflardan Bahattin Tutak, Antalya’nın en gözde caddelerinden birinde apartmanların yarasaların istilasına uğradığını ifade etti.
Havanın kararmasıyla birlikte yarasaların bölgede uçmaya başladığını belirten Tutak, "Dışkıları her tarafa bulaşmış durumda. Belediyeye başvuru sonucu, yarasaların kaldıkları ağaçların yaprakları kesildi. Yerler de pislik içinde. Biz ilk önce lekelerin ağaçlardan geldiğini zannettik. Ama ağaçlarda yarasaları görünce anladık. 2 haftadır apartman sakinleri şikayetçi" diye konuştu.

"Kapı pencere açamıyoruz"
Mahalle sakinlerinden Zeynep Tolunay, akşamları yarasa yoğunluğundan dolayı kapı, pencere açamadıklarını kaydetti.
Yarasaların çok büyük olduğunu dile getiren Tolunay, "Falezlerdeki mağaralarda yaşıyorlar sanırım. Camlara çarpıyorlar, ağaçlardaki tohumları yiyip dışkılıyorlar. Yeni boyanan apartmanlar kötü görünüyor. Herkesin binası pislik içinde. Ağaçların budaması yapıldı. Yarasalar tehlikeli" ifadelerine yer verdi.

"Binaların tüm boyaları gitti"
Konyaaltı’nın Antalya’nın en işlek ve en meşhur caddelerinden biri olduğunu belirten İnci Tepe, yarasalardan müzdarip olduklarını söyledi.
Bir haftadır dışarıda oturamadıklarını aktaran İnci Günboy, "Müşterilerimiz de rahatsız oluyordu. Tohumları yiyip, yere pislik yapıyorlardı. Binaların çoğu yeni boyandı ama şuan hepsi kötü durumda. Bütün boyalar gitti. Sürekli yeri yıkamak zorunda kalıyoruz. Belediyeye şikayette ede ede sonunda ağaçların budanması gerçekleştirildi. Biraz rahatladık" dedi.



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