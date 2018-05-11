Lyrboton Kome açılışa hazır

Kepez Belediyesi, 4 yıl öncesine kadar kent merkezine çok yakın bir yerde olmasına rağmen bilinmeyen Varsak bölgesindeki antik yerleşim yerini, kurtarma çalışmasıyla artık bilinen bir yer haline getirdi. Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome’de yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Tarihi şehrin ana yolu çevresinde, zeytinyağı işliklerinde, Roma Dönemi hamam kalıntısında, Bizans dönemi kiliselerinde, sivil konutlarda, Arete Kulesi bölgesinde, sivil konutlarda ve su sarnıçlarında önce bitki temizliği sonra arkeolojik kazı çalışmaları yapılmıştı.

Gezinti yolu tamam

Kepez Belediyesinin, Antalya’da bir ilk olacak arkeopark düzenlemesiyle kent kültürüne kazandıracağı antik yerleşim yerinde ilk olarak, merkezi kalıntıların arasından geçen ana yerleşim aksı üzerindeki gezi yolu ziyarete açılıyor. Tarihi kentte ulaşımı sağlayan toprak araç yolunu genişleten belediye ekipleri, yaya gezinti yoluna da kırmızı toprak malzemesi serdi. Gezinti yolunun çevresine konulacak olan bilgilendirme levhalarının yapımı da tamamlandı. Ziyaretçiler, kızılçam ormanının içerisinden geçen yolda yürüyerek, 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olan kalıntıları görebilecekler.

Antik yerleşim yerinin gün yüzüne çıkarılmasının en önemli mimarlarından biri olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Lyrboton Kome’yi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Tütüncü, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan tarihi kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarih, Antalya manzarası ve gün batımı

Tütüncü, Lyrboton Kome’yi önümüzdeki günlerde ziyarete açacaklarını belirterek, “Tarihi şehir, önce bitki örtüsünden oluşan kirlilikten kurtarıldı. Daha sonra kazı çalışması yapıldı. Bu ilk aşamaydı. İkinci aşama da yürüyüş parkurunu ziyarete açıyoruz. Ziyaretçiler, bu parkurda nasıl bir proje yaptığımızı, tarihi yapıları görecekler. Antik kentte, hemşehrilerimizi muhteşem bir Antalya manzarası ve tarih bekliyor. Gün batımı ve gün doğumuyla ilgili keyifli bir manzara sunan Lyrboton Kome, fotoğraf çekmek ve şehri kuşbakışı görmek isteyenler için önemli bir yer olacak.”

Arkeopark ve zeytin müzesi

Antik yerleşim yerinde arkeopark düzenlemesi ve zeytin müzesi yapacaklarını belirten Tütüncü, “Antik şehrin içerisinde belli yapılar ayağa kaldırılarak, geçmişteki fonksiyonlarıyla donatılacak. Roma bakkalı, Roma evi, Roma ekmek fırını gibi. Bu şehir, 2 bin 200 yıldan beri zeytincilikle uğraşılan bir yerleşim yeri. Burada zeytinin nasıl hayatın içerisinde ürün olarak değerlendirildiğini anlatan bir zeytincilik müzesi de kuracağız. Lyrboton Kome’yi müzeleriyle, bitki örtüsüyle, jeolojik yapısıyla, seyir alanlarıyla gezinti yollarıyla, geçmişi canlı bir şekilde anlatan yapılarıyla doğa ve tarih parkı haline getireceğiz.” açıklamasını yaptı.

Lyrboton Kome,2 bin 200 yıllık zeytin şehri

Yaklaşık, 2 bin 200 yıllık geçmişi olan antik yerleşim yeri, Varsak’ta, denizin, Bey Dağları’nın görüldüğü ve kızılçam ormanının olduğu bir tepede bulunuyor. Güneşin, doğuşunun ve batışının izlenebildiği tarihi şehir, 452 bin metrekare arazi üzerine kurulmuş.

Antik yerleşimde, Roma dönemi ve sonrasında kullanılan sivil konutlar, çok sayıda zeytinyağı işliği ve entegre sistemleri, Roma Dönemi bir hamam, belirlenen 4 adet kilise ve şapel, 100’ün üzerinde irili ufaklı ana kayaya oyulmuş su sarnıçları da yer alıyor.

Zeytin ve zeytinlik koruma üzerine dünyanın en eski vakıf yazıtı da Lyrboton Kome’de bulunuyor.