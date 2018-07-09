Lyrboton Kome açılıyor

Antalya kent merkezine çok yakın olmasına rağmen bugüne kadar bilinmeyen 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome, kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Kepez Belediyesi öncülüğünde gün yüzüne çıkarılan ve arkeopark olarak kent kültürüne kazandırılacak 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome, açılış için gün sayıyor. Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile Perge Antik Kenti’ne ait ve o dönemde zeytin yağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolojik kazı çalışmalarına ilk etapta, tarihi şehrin ana yolu çevresinde, zeytinyağı işliklerinde, Roma Dönemi hamam kalıntısında, Bizans dönemi kiliselerinde, sivil konutlarda, Arete Kulesi bölgesinde bitki temizliği ile başlanmıştı.

Tarihe yolculuk

Antik yerleşim yerinde ilk olarak, merkezi kalıntıların arasında geçen ana yerleşim aksı üzerindeki gezi yolu ziyarete açılacak. Antalya’da bir ilk olan arkeopark düzenlemesi ile Kepez Belediyesi, tarihi kente ulaşımı sağlayan toprak araç yolunu genişleterek, yaya gezinti yoluna da kırmızı toprak malzemesi serdi. Gezinti yolunun çevresine de, bilgilendirme levhaları yapıldı. Kızılçam ormanının içerisinden geçen yolda yürüyen ziyaretçiler, 2 bin 200 yıllık tarihi bir geçmişi olan kalıntıları da görebilecekler.