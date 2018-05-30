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30 Mayıs 2018 12:24

Macera Ormanı çocukları eğlendiriyor

Kepez Belediyesi Macera Ormanı, çocukların en eğlenceli anlarına ev sahipliği yapıyor.

Macera Ormanı çocukları eğlendiriyor

30 Mayıs 2018 12:24


Kepez Belediyesi’nin hizmete sunduğu Macera Ormanı, her gün yüzlerce Antalyalıyı ağırlıyor. Kepez Varyantı çıkışındaki Kepez Kent Ormanı bitişiğinde yer alan 70 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Macera Ormanı, birbirinden renkli aktiviteleri ile misafirlerine hem eğlenceli, hem de macera dolu bir gün sunuyor. Antalya’nın en maceralı kent parkı, 15 farklı parkuru ile özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.



Çocuklardan büyük ilgi


‘Kepezliyim Şehrimi Geziyorum’, ‘Engeliniz Engelimizdir’ gibi çocukları ve gençleri kapsayan özel projelerin durağı olan Antalya Kepez Macera Ormanı, macera dolu parkurları ve at binme alanı ile her gün yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlar Antalya Kepez Macera Ormanı’nda hem gönüllerince eğlenme, hem de ata binebilmenin keyfini sürüyor. Antalya Kepez Macera Ormanı, Antalya’da maceranın en dorukta yaşandığı nokta olarak hizmet veriyor. Kepez Belediyesi, Antalya Kepez Macera Ormanı’na gezi düzenlemek isteyen okullara da ulaşım imkanı sağlıyor.




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