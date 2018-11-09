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Maddi hasarlı kazalar için, mobil kaza tutanağı

Maddi hasarlı trafik kazasına karışanlar mobil kaza tutanağı ile kaza bilgilerini gönderebilecek.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, maddi hasarla sonuçlanan ve tarafların anlaştığı trafik kazalarında, trafik zabıtasının müdahil olması uygulamasına 1 Nisan 2008 tarihinde son verildi. Yapılan açıklamada, meydana gelen trafik sıkışıklıklarının, trafik akışının olumsuz yönde etkilenmesinin ve kaza mahallinde uzun süre beklemelerin önemli oranla önlenmiş olacağı bildirildi.


Ayrıca, bu sayede trafik zabıtasının düzenleme ve denetleme hizmetlerine daha fazla ağırlık vermesine imkan sağlanacak.


Bu kapsamda; vatandaşlar maddi hasarla sonuçlanan trafik kazasına karıştıklarında, trafik polisini çağırmaya gerek duymadan, kaza mahallinde, akıllı telefonlar üzerinden, "Mobil Kaza Tutanağı'nı" App Stroe ve Google Play'den indirerek, kolaylıkla işlemlerini gerçekleştirebilecek ve ilgili birimlere (Sigorta Şirketlerine) kaza bilgilerini gönderebilecek.

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