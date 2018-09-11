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Mafya lideri Skaljarı, Antalya'da yakalandı

Sırbistan polisi tarafından aranan mafya lideri Skaljarı, Antalya’da lüks aracına binerken yakalandı.

Sırbistan polisi tarafından aranan mafya lideri Skaljarı, Antalya'da lüks aracına binerken yakalandı.


Sırbistan polisi tarafından aranan, ‘Skaljarı' ismiyle bilinen Sırp mafya lideri J.V.‘nin Antalya'da olduğu bilgisi üzerine KOM Daire Başkanlığı Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.


Edinilen bilgiye göre, suç örgütü lideri Skaljarı 8 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde lüks bir araca binmek istediği sırada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Skaljarı yakalandığında polise gösterdiği pasaportun sahte olduğu tespit edildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Skaljarı, Sırbistan'a sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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