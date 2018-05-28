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28 Mayıs 2018 13:57

Mağara içinde müzik keyfi

Antalya Senfoni Orkestrası müzisyenleri Altınbeşik mağarası içinde mini konser vererek ziyaretçilere müzik şöleni yaşattı.

Mağara içinde müzik keyfi

28 Mayıs 2018 13:57


Antalya’nın İbradı ilçesindeki Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oluyor. İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi’nin güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası, özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. İşletmeciliğini ANSET A.Ş’nin yaptığı mağara muhteşem görsel zenginliğiyle fotoğraf tutkunlarının da gözdesi.



Müzik şöleni büyüledi


Altınbeşik Mağarası hafta sonu turizmde ki cazibeyi arttırmak ve farkındalık oluşturmak adına farklı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu’nun öncülüğünde ki program kapsamında mağara içinde adeta müzik şöleni yaşandı.


Antalya Senfoni Orkestrası müzisyenleri, mağaranın içinde mini bir konser verdi. Oldukça dikkat çeken etkinliği izleyen ziyaretçiler muhteşem manzara eşliğinde adeta büyülendi. Organizasyonda İbradı Kaymakamı Mustafa Çelik ve Akseki Kaymakamı Muhammet Emin Nasır’da vardı.



Yaz-Kış ilgi odağı


İçindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Antalya Altınbeşik Mağarası beyaz renkli traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.




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