Mağaza fareleri yakayı ele verdi

Manavgat’ta Antalya Caddesi ve Çevreyolunda bulunan giyim mağazalarından hırsızlık yapan 3 kişi Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

3’ü Antalya caddesi üzerinde, 3’ü Çevreyolunda olmak üzere 6 ayrı mağazada hırsızlık olaylarının yaşanması Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Çalışmalar kapsamında çevreyolu üzerindeki alışveriş merkezinde görevli güven timi M.S.O, K.G, İ.I. isimli şüphelileri ellerindeki poşetlerle yakaladı.

Şüphelilerin ifadelerinde 6 ayrı işyerinden hırsızlık olayını birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etmelerinin ardından şüphelilerin kaldıkları adreste yapılan aramada 22 adet tişört, 16 adet pantolon, 5 adet ayakkabı, 7 adet gömlek, 9 adet boxer iç çamaşırı, 1 adet eşofman üstü olmak üzere toplam 60 adet Çalıntı giyim eşyası bulunarak el konuldu. Elde edilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken M.S.O, K.G, İ.I. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.