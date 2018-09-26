Mağazada ürünlerin güvenlik kitlerini keserek hırsızlık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mağazadan güvenlik kitini kestikleri kot ceketi çantayla mağazadan çıkarmaya çalışan Kırgızistan uyruklu 3 kişi yakalandı. Mağaza görevlilerinin yakalayarak polise teslim ettiği şahısların çantasında keski aleti ve güvenlik kiti kesilmiş ürün çıktı.

Olay, Manavgat Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan alışveriş mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazadan çıkmakta olan Kırgızistan uyruklu A.K.'den şüphelenen güvenlik görevlileri A.K.'nin çantasında yaptığı aramada güvenlik kiti kesilmiş vaziyette kot ceket ele geçirdi. Yanında kendisi gibi Kırgızistan uyruklu E.K. ve D. D. bulunan A.K.'nin 109.90 TL fiyat etiketi bulunan kot ceketin güvenlik kitini üzerindeki keskiyle kestikten sonra soyunma kabinine bıraktığı belirlendi. Mağaza görevlileri tarafından alıkonulan ve polis ekiplerine teslim edilen şahıslar, Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini ve arkadaşlarının alakalarının olmadığını iddia eden A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. E.K. ve D.D. ise serbest bırakıldı.