Muratpaşa Belediyesi'nin 14 mahalleden esnaf, mahalle sakinleri ya da mahallede bulunan kurum ve kuruluş çalışanlarının kurduğu takımların katıldığı “Mahalleler Arası Futsal Turnuvası” sone erdi.

75'inci Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın galibi Güzeloluk Mahallesi oldu. Güzeloluk Mahalle Muhtarı İzzet Ak ve şampiyon takım Başkan Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Şampiyonu kutlayan Başkan Uysal, sporda hayata geçirdikleri toplumcu yaklaşım modeliyle 7'den 70'e Muratpaşa'ya spor yapma imkanını sağladıklarını söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin 12 ay devam eden ve farklı yaş gruplarına yönelik programlanan spor okullarıyla birlikte tesisleşmede önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Uysal, “5'i spor salonu olmak üzere 8 spor tesisini tamamlayarak hizmete açtık. Güzeloba İlkokulu, Dilşad Refizade İlkokulu, Ermenek Ortaokulu ve Namık Kemal İlkokulu ve 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerinde spor salonları yaptık. Bu salonlar hem öğrencilerimizin hem de mahalle sakinlerimizin kullanımına açık. Bununla birlikte Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi, yüzde 65'i tamamlanmış olarak devraldığımız Süleyman Erol Yüzme Havuzu ve Teneffüs Park içindeki Antalya'nın ilk ve tek doğal buz zemini bulunan buz pateni pisti de geride bıraktığımız yaklaşık 4.5 yıl içinde tamamlandı.”

Spor salonlarının eğitim ve öğretim saatleri içinde öğrencilerini sonrası saatlerde ve hafta sonları mahallenin kullanımına açık olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu salonlar sayesinde 7'den 70'e komşularımız sporla buluştu” dedi.