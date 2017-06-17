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17 Haziran 2017 15:03

Maicon, Antalyaspor’da

Antalyaspor, Lokomotif Moskova’da forma giyen Brezilyalı hücum oyuncusu Maicon Marques ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Maicon, Antalyaspor’da

17 Haziran 2017 15:03


Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Antalyaspor, hücum bölgesine önemli bir takviye daha yaptı. Kırmızı-beyazlılar, forvet mevkisinin yanı sıra kanatlarda da forma giyebilen Lokomotiv Moskovalı 27 yaşındaki Maicon Marques’i renklerine bağladı.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Maicon ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.



Öztürk: "Bizim için önemli bir transfer"


Maicon’un ofansif, defansif birkaç pozisyonda oynayabildiğini dile getiren Öztürk, “Tekniği iyi, hızı iyi olan önemli bir oyuncu. Önemini de kendisi performansıyla daha da gösterecektir. Takımımıza çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli bir transfer. Attığı gol ve katkılarıyla kendisini gösterecektir. Maicon, Antalyaspor’a geldiği için mutluyuz” dedi.



"Zeki’nin de numarası 7"


"Antalyaspor’da 7 numaralı formayı kim giyecek?" sorusuna Öztürk, “Dünyadaki bütün Antalya çocuklarını almaya çalışıyoruz. 7 numara Antalya’nın simgesi oldu. Zeki’nin de numarası 7. Futbolcularımız da anlayışla karşılayacaktır ama 7 numara Antalya’nın simgesi olmuştur ve Antalyalı birinin taşıması doğru olacaktır. ” cevabını verdi.



Maicon: "Antalyaspor’un hedeflerinde yer alacağım"


7 yıl Rusya’da oynadığını belirten Maicon, “ Şimdi Antalyaspor için mücadele edeceğim. Tesis ve yapılanma karşısında mutlu oldum, harika tesislerimiz var. Takımın gelecek yılki hedeflerinde bende yeralacağım için çok mutluyum. Bu projede bana inanan güvenenlere teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.



"Antalya’yı tanıyordum"


Maicon, takımın içinde bir hiyerarşi olduğunu aktararak, kendisi için forma numarasının problem olmayacağını kaydetti.


Antalya’yı yakından tanıdığını dile getiren Maicon, “Lokomotiv Moscova ile Antalya’ya kampa gelmiştim. Teklif geldiği zamanda inceleme şansım oldu. Antalyaspor’un geçen yıl iyi bir sezon geçirdiğini biliyorum. Charles zaten takım arkadaşımdı. Brezilyalılar var onları da biliyordum. Eto’o zaten dünya yıldızı. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum, takımıma iyi bir sezon diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından Maicon, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kırmızı-beyazlı formasını giyen Maicon, Antalyaspor bayrağı ile de gazetecilere poz verdi.



Maicon kimdir?


27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu sol kanat, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor. 2010 yılında Lokomotiv Moskova’ya transfer olan Maicon, bu sezon Lokomotiv Moskova forması altında 24 maça çıktı. Maicon 24 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.




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