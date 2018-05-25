Manavgat 2. Kitap Günleri başlıyor

Manavgat Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği kitap günleri, 1-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. 2. Manavgat Belediyesi Kitap Günleri’nde birçok yayınevi ve seçkin yazar, kitaplarını sergileyerek okurlarıyla buluşacak. Ayrıca ünlü yazarların konferans vereceği Kitap Günleri’nde etkinlikler, her gün saat 10.00’da başlayacak ve gece 22.00’ye kadar devam edecek. Manavgat Belediyesi, bölgenin yetiştirdiği yerel yazarları da etkinlik kapsamında ayrı bir alan içerisinde halkla buluşturacak.

Yazarlar

2. Kitap Günleri’nde yazarlar Kahraman Tazeoğlu, Mustafa Balbay, Zeynep Demirkaya, İsmail Saymaz, Gülsüm Öz, Altan Öymen, Metin Karausta, Kerimcan Kamal, Caner Akbal, Cezmi Ersöz, Erdal Kara, Nihan Ertem ve Tuluhan Tekelioğlu imza ve söyleşi günlerine katılacak.

Sözen: “Manavgat’ta kitap günleri heyecanı”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat’ta göreve geldiğimizden bu yana kentimizdeki kültürel ve sosyal hayatın artı değer kazanması için çalıştık. Halkımızı kitap okumaya özendirmek de bu kültürel çalışmalarımızdan bir tanesi. Vatandaşlarımızın ve tabiî ki de bizlerin heyecanla beklediği Kitap Günlerimizin 2.’sini düzenliyor olmaktan oldukça mutluyuz. Manavgat’ta kitap okuma oranının yüksek olduğunu biliyor ve etkinliğimize katılımın ilkinden daha da fazla olacağını tahmin ediyoruz. Tüm Manavgat halkımı, gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, genç yaşlı herkesi kitap okumaya ve yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum” dedi.