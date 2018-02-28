Manavgat 3. İstihdam Fuarı kapılarını açıyor

gerçekleştirilen İstihdam Fuarı Cuma günü kapılarını açıyor.

2-3 Mart tarihlerinde Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “Manavgat’ta İş Var” sloganıyla 8 kurumun işbirliğinde işçi ve işvereni buluşturacak fuar organizasyonu öncesinde son hazırlıkların konuşulduğu toplantı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, Manavgat Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Yavuz Ayna, İnsan Kaynakları Yöneticileri (İNKAY) Genel Sekreteri ve Manavgat Sorumlusu Cemile Akbulut, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Ali Duru ve Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) Başkanı Turgay Akar katıldı.

Toplantıda 2 Mart Cuma günü saat 10.00’da Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Milletvekillerinin katılımı ile resmi açılışı gerçekleştirilecek fuar ile ilgili son hazırlıkları ve yapılması gerekenler konuşuldu.

Yiğit: “Gelişmenin yolu istihdamdan geçer”

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, 8 kurumun işbirliği ile yapılan fuarın her geçen yıl daha da kurumsal hale geldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl başlatılan ’Milli İstihdam Seferberliği’nin istihdamın artışında önemine değinen Yiğit, "Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçe olarak istihdam seferliğine önem veriyoruz. Manavgat olarak üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz fuarımızı 8 kurum ve kuruluş tarafından ortaklaşa güzel bir birliktelik ile gerçekleştiriyoruz. İlçemiz ve ülkemizin gelişmesinin yolu çalışmaktan, istihdamdan ve ekonomiden geçer" dedi

Boztaş: “Fuarımız istihdama katkı sağlayacaktır”

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ise, üçüncüsü gerçekleştirilecek fuarın hem işçi hem de işveren için önemine değinerek, fuarın istihdama katkı sağlayacağını söyledi. Boztaş, “Gerçekleştirmeyi planladığımız fuarımız son toplantısını ve detayları görüştük. Kaymakamımızın başkanlığında 8 kurumun katılımı ile gerçekleştirileceğimiz organizasyonun güzel ve verimli geçmesini bekliyoruz. Fuarımız istihdam seferberliğine bölgemize, ilçemize ve üyelerimize katkı sağlayacaktır. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şimşek: “Belediye olarak kurumlarla işbirliği içerisinde olmayı öncelikli olarak görüyoruz”

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek de, istihdam fuarı ile güzel bir organizasyona imza atıldığını belirterek “istihdama katkı sağlamak, işçi ve işvereni buluşturmak amacıyla gerçekleştireceğimiz fuarımız kurumlar arası güzel bir işbirliği ile gerçekleştiriyoruz” dedi. Belediye olarak birlikte hareket etmeyi, ilçenin kurumlarının bir araya gelerek faaliyetler yapmasını önemsediklerinin altını çizen Şimşek, “Manavgat Belediyesi olarak biz hem sosyal hem de kültürel etkinlerin içinde var olmayı ve tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olmayı öncelikli olarak görüyoruz” diye konuştu.