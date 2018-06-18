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18 Haziran 2018 12:24

Manavgat Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi açılıyor

Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi Çarşamba günü açılıyor.

Manavgat Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi açılıyor

18 Haziran 2018 12:24


Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı 20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 17.30’da Yukarı Hisar Mahallesi Irmak Kenarı’nda (Çağlayan Camii Önü) gerçekleşecek. Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde danışmanlık hizmetleri kapsamında, Çocuk- Ergen Danışmanlığı, Psikolojik Destek Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Hukuk Danışmanlığından hizmet alınabilecek. Eğitimler kapsamında ise, anne babalar ve evli çiftlerin katılabileceği Anne-Baba Akademisi ile Anne Baba-Çocuk Etkinlikleri yapılacak. Anne Baba-Çocuk etkinliklerinde, 4-8 yaş arası çocuklar ve anne babaları, resim, drama, akıl oyunları, oyun ve fiziksel etkinlikler, müzik ve satrançtan tercih ettikleri etkinliğe katılabilecek. Etkinlikleri tamamlayan anne babalara ve çocuklara katılım belgesi verilecek. Merkezde ayrıca, çocuklarıyla gelen aileler danışmanlık ve eğitim hizmeti alırken çocukları da bilişsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin destekleneceği oyun bölümünde vakit geçirebilecek.




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