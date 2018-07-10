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10 Temmuz 2018 14:46

Manavgat Ak Parti Gençlik Kolları seçim yorgunluğunu bot turuyla attı

-Ak Parti Manavgat Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı 24 Haziran seçimlerinin yorgunluğunu Manavgat ırmağında düzenlenen bot gezisiyle attı.

Manavgat Ak Parti Gençlik Kolları seçim yorgunluğunu bot turuyla attı

10 Temmuz 2018 14:46


Konuyla ilgili açıklama yapan Ak Parti Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş “ Seçim süresince gençlerimiz gece gündüz demeden çalıştı. Bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemde ülkemizin İlk Başkanı olmasının gururunu yaşıyoruz. Seçimdeki başarının mimarlarından olan genç kardeşlerimizle hem yorgunluk hem de eğlenmek amaçlı bir program düzenledik. Bu vesile ile sahada gece gündüz yorulmak nedir bilmeden çalışacak genç kardeşlerimizle muhabbetimizi daha da arttırdık” dedi.


Ak Parti Manavgat Gençlik Kolları olarak hem aktif siyaset yaptıklarını hem de sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler planlayıp hayata geçirdiklerini belirten Göktaş “Ak Parti Gençlik Kolları Teşkilatımız gençlerimizi siyaset sahnesine dolu dolu hazırlarken sosyal kültürel ve sanatsal anlamda da gelişmesini kendisine hedef edinmiş bir teşkilattır. Bu tür faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam edeceğiz. Bu programların hayata geçirilmesinde Her zaman bize destek olan İlçe Başkanımız Hasan Öz’e teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte aktif siyaset yapmak isteyen ve hayatın her alanında kendisini geliştirmek isteyen kardeşlerimizi partimize davet ediyorum” diye konuştu




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