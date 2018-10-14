Manavgat-Akseki yolunda kamyonet devrildi: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat-Akseki karayolu Gündoğmuş yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Mevlüt Ç. yönetimindeki 07 L 9077 plakalı kamyonet, Gündoğmuş yol kavşağı yakınlarında havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Mevlüt Ç.'nin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan M.K, H.G, F.Ç. ve A.Ç. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.