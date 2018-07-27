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27 Temmuz 2018 16:02

Manavgat-Antalya Karayolu’nda kamyonun tehlikeli yolculuğu

Antalya Karayolu’nda üzeri beyaz brandayla kaplı kamyonun üzerindeki yük sebebiyle neredeyse yan yatarak ilerlemesi diğer sürücüleri ve vatandaşları korkuttu.

Manavgat-Antalya Karayolu’nda kamyonun tehlikeli yolculuğu

27 Temmuz 2018 16:02

Kamyon şoförünün ihmalkar davranışı, başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.


Trafikte kazalara sebep olan kural ihlallerine bir yenisi Antalya’da eklendi. Manavgat-Antalya Karayolu’nda seyir halinde olan ve üzeri beyaz brandayla kaplı kamyon, görüntüsüyle bile vatandaşları korkutmaya yetti. Araçlar yükün kayması sebebiyle sağa doğru meyilli seyreden kamyonun sağında olmamaya özen gösterirken kamyon tehlikeli yolculuğuna devam etti. Olaya şahit olan diğer sürücüler cep telefonlarıyla bu durumu kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.




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