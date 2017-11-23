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23 Kasım 2017 15:32

Manavgat Bahçelievler’e sıcak asfalt

Manavgat Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması yaptı.

Manavgat Bahçelievler’e sıcak asfalt

23 Kasım 2017 15:32


Manavgat Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan Bahçelievler Mahallesi’nde 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaparak ulaşımı daha güvenli hale getirdi.


106 mahallede çözüm odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşlara ulaştıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hizmetlerin ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Sözen, “Vatandaşlarımızdan gelen sıcak asfalt taleplerini hızlı ve doğru bir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Yeni asfalt plent tesisimizin faaliyete başlaması ile hizmetlerimizi mahallelerimize daha hızlı bir şekilde götürebiliyoruz” dedi.




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