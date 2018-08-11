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11 Ağustos 2018 17:39

Manavgat Barış Suyu Festivali’nde Hadise rüzgarı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 22’ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali’nin 2.

Manavgat Barış Suyu Festivali’nde Hadise rüzgarı

11 Ağustos 2018 17:39

gününde de festival coşkusu devam etti.


Hadise’nin konserini izlemek için on binlerce vatandaş AKM meydanına akın etti. Festival çerçevesinde sahne alan Hadise, şarkıları ve performansıyla Manavgat’ta unutulmaz bir konsere imza attı. Konserde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından, Hadise’ye çiçek takdim edildi. Başkan Sözen, Manavgat halkı adına Hadise’ye teşekkürlerini iletti.


Barış Suyu Festivali’nin 2. günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki Festival Köyü ile başladı. Festival Köyü’nde atölye etkinlikleri, sanat stantları ve workshoplar, oyunlar, turnuvalar, retro yarışmalar, çocuk tiyatrosu gibi etkinliklerin yanı sıra Manavgat Su Sporları’nın nehir gösterisi büyük ilgi gördü. Nehir gösterileri kapsamında Flyboard, Jetski Takımı’nın korteji ve sürat motorlarının gösterileri Manavgat Irmağı üzerinde yapıldı. Nehir gösterilerini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi. Vatandaşlar nefes kesen gösterileri cep telefonları ve kameralarıyla ölümsüzleştirdi.



Nehir gösterilerine büyük ilgi


Türkiye, Asya, Afrika, Avrupa ve Balkan şampiyonu Ali Komşusu’nun su jeti (flyboard) ile suda yaptığı şovlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Ali Komşusu’nun, sudan yaklaşık 20 metre yükselerek izleyicileri Türk Bayrağı ile selamlaması ve dansçı ile yaptıkları gösteri vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Nehir gösterilerinin ardından Festival Köyü’nde Manavgat Belediyesi’nin Özgür Şarkılar grubu verdikleri konser ile vatandaşları coşturdu. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında fotoğraf sanatçısı Serkan Köse’nin ’Panorama Manavgat Drone Fotoğraf Sergisi’ de açıldı. Başkan Sözen ve vatandaşların katılımı ile açılan sergi, yoğun ilgi gördü. Fotoğraf sergisi festival süresince ziyaret edilebilecek.


Manavgat Barış Suyu Festivali ana sahne konserleri ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) meydanında gerçekleşti. Konserlerde ilk olarak İpek Demir sahne aldı. Demir, şarkıları ve sahne performansıyla Manavgatlılardan tam not aldı. Ardından sahneye ünlü sanatçı Hadise çıktı. Hadise’nin konserini izlemek için on binlerce vatandaş AKM meydanına akın etti. Hadise, şarkıları ve performansıyla Manavgat’ta unutulmaz bir konsere imza attı. Konserde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından, Hadise’ye çiçek takdim edildi. Başkan Sözen, Manavgat halkı adına Hadise’ye teşekkürlerini iletti.




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