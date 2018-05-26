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26 Mayıs 2018 17:06

Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı Şubat 2019 tarihinde hizmete açılacak

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı’nın ihalesinin 24 Mayıs itibariyle yapıldığını, Şubat 2019 tarihinde hizmete açılacağını söyledi.

Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı Şubat 2019 tarihinde hizmete açılacak

26 Mayıs 2018 17:06


Yapımı 9 Mart 2018 tarihinde tamamlanan Sorgun ve Doğu Köprülü Kavşaklarının trafik ve kamu güvenliği açısından rahatlama sağladığını belirten AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın “Ne kadar bu iki köprülü kavşak rahatlama sağlamış olsa da Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı güvenli ve beklemeden geçiş sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Manavgat şehir geçişi Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı’nın tamamlanmasıyla 6 dakikaya inecektir. Bu kavşağımızın en önemli misyonlarından bir tanesi de Manavgat’tan fazla ölümlü kazanın meydana geldiği Side Total kavşağında sağlanacak rahatlama olacaktır. Gidiş geliş 1000’er metreden 2 bin metre olacak. Manavgatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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