Manavgat Belediyesi 10 bin bebeğe ‘hoş geldin’ dedi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in 3 yıl önce başlattığı ‘Hoş geldin Bebek’ projesi devam ediyor. 2015 yılının Temmuz ayında başlanan projede, geçen zaman içerisinde Manavgat’ta dünyaya gelen 10 bin bebeğe ‘Hoş geldin Bebek’ hediyesi verildi. Hoş geldin bebek paketinin içerisinde bir bebeğin dünyaya geldiğinde ihtiyacı olan yeni doğan seti bulunuyor. Belediye bünyesinde oluşturulan bir birim, doğan her yeni bebeğin tespitini yaparak, bebeklerin ailelerinin evine ulaşıyor.

“Ailelerin sevincine ortak oluyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Ailelere yeni bir bireyin katılması her zaman mutluluk ve heyecan kaynağıdır. Projemizde biz de ailelerin sevincine ortak oluyoruz. Bütün yeni doğan bebeklerimize ayrım yapmadan paketlerimizi hediye ediyoruz. Gönlüm, tüm doğan yeni bebekleri ziyaret ederek, ailelerimize sağlıklı, mutlu bir ömür dileğinde bulunmak ister. Fırsat buldukça ben de ailelerimizi ziyaret ediyorum ancak herkese ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Canla başla çalışan ekibimiz, benim de selamlarımı ileterek bebeklerimize hediyelerini sunuyor. Bugüne kadar 10 bin bebeğimizin ailesine ulaştık. Projemiz hız kesmeden devam ediyor. Bu vesileyle doğan tüm bebeklerimize ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum” dedi.

Öte yandan ‘Hoş geldin Bebek’ paketlerini alan aileler, oldukça duygulandıklarını ve sevindiklerini ifade ederek Başkan Sözen’e teşekkür etti.