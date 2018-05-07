Manavgat Belediyesi 7. Pehlivan Güreşleri

Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivanlığı, finalde Şahali Kurt’u yenen İsmail Balaban kazandı.

Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ilıca Stadyumu’nda 12 bin güreş severin katılımıyla gerçekleşti. Güreşlere 50’si başpehlivan yaklaşık 700 güreşçi katıldı. Kura çekiminin ardından bayrak töreni gerçekleşti. Bayrak töreninde aziz şehitlerimiz saygı, minnet ve özlem ile anıldı. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Kırkpınar’da 9 kez başpehlivan olan Ahmet Taşçı başta olmak üzere Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanları şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Başpehlivanlık güreşi, Antalya Büyükşehir Belediyesinden Şahali Kurt ile Konyaaltı Belediyesinden İsmail Balaban arasında yapıldı.

Final müsabakasını kazanan Balaban, Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Yağlı güreşlerde üçüncülüğü Ali Gürbüz ve Okan Acar elde etti.

Dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını protokol üyeleri ve güreş ağası Hasan Özden verdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Öncelikle Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Dünyanın en güzel ülkesinde, ülkenin de en güzel ilçesinde yaşıyoruz. Kentimizde sporun birleştirici gücüne inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sporcunun ve sporseverlerin her zaman yanındayız. 7.’sini düzenlendiğimiz Yağlı Pehlivan Güreşlerimizin tüm pehlivanlara başarı getirmesini ve öncelikle sahadan sağlıklı bir şekilde çıkmalarını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir güreş diliyorum” dedi.