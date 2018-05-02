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02 Mayıs 2018 18:13

Manavgat Belediyesi 7. Yağlı Pehlivan Güreşlerine hazır

Manavgat Belediyesi, 6 Mayıs Pazar günü düzenleyeceği 7.

Manavgat Belediyesi 7. Yağlı Pehlivan Güreşlerine hazır

02 Mayıs 2018 18:13

Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıklarını sürdürüyor.


Güreşlerin yapılacağı Ilıca Stadyumu’nda düzenlenecek olan güreşler için Manavgat Belediyesi’nin tüm birimleri seferber oldu. Bu yıl Manavgat güreşlerini 10 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Manavgat Belediyesi güreşlerine 60’ı başpehlivan olmak üzere, 700’e yakın güreşçinin katılarak er meydanında kol bağlayacağı açıklandı.Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar’ın ve Manavgat Belediyesinin ünlü başpehlivanları, Türkiye’nin güreş ağaları ve protokolü Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde bir araya gelecek. Güreşlere Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının katılması bekleniyor.Edirne Kırkpınar davul takımı ise, Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi önünde hazırlıklarına devam ediyor.



"Güreşe davet"


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 6 Mayıs 2018 Pazar günü Ilıca Stadyumu’nda düzenlenecek olan 7. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile ilgili, “Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye’nin en büyük organizasyonundan biri. Organizasyonun düzgünlüğü, gelen konuklarımızı ve güreşçilerimizi sahiplenme, çok güreşçiyi buraya davet etme gibi yönlerden, güreş festivalinde iddialıyız. Güreş severlerimizin son derece mutlu ayrıldığı organizasyonlar yapıyoruz. 7’ncisini de 6 Mayıs Pazar günü dört dörtlük bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bütün güreşçilerimizi davet ettik, bu konuda rekor Manavgat Belediyesi’nde. Her yıl 700’ün altına düşmeksizin bütün güreşçilerimizi ayırt etmeden davet ediyoruz. Pazar günü düzenlenecek olan güreşlerimize tüm Manavgat halkını ve güreş severleri davet ediyorum” ifadelerini kullandı.




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