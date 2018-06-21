Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Yukarı Hisar Mahallesi’nde Manavgat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nin Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Sözen: “Manavgat’taki yuvanız”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bugün sizlerin sayesinde yine Manavgat’ta güzel, gurur ve onur duyduğumuz bir gün. Çağdaş kent marka Manavgat’ımıza artı değer katan bir açılımızda daha heyecanımızı, mutluluğumuzu hep beraber paylaşıyoruz. Bir aile olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Manavgat sizlerin heyecanıyla, sizlerin inanışıyla çok büyük mesafe kat etti, çok büyük yol aldı. Bu, her yerde gururla ifade ediyorum ki; bizim aile duruşumuz, birbirimize inanışımız, birbirimizi sahiplenişimiz, bir kent olma noktasında sürece inanmamızla bu neticeye gitti. Biz şu anda Türkiye’nin 50,60 ilinden daha büyük, çağdaş, yaşanılabilir bir marka kente dönüştük. Bugüne kadar Manavgat’a birçok hizmetler de yapıldı. Bizden önce de yapıldı ama bizim dönemimizde de kent olmanın gereklerini, mecburiyetlerinin tespitlerini doğru yaparak bir bir bunları tamamlamaya gayret ettik. Şuanda da açılışını yapacağımız Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezimiz de böyle bir merkez. Bu merkez, çocuklarımızın, ailelerimizin, kadınlarımızın, evli çiftlerimizin, evlenme yolunda karar kılan çiftlerimizin hizmet alabileceği, hukuksal anlamda destek alınabilecek, uzmanlarımız tarafından sahiplenilecek bir yuva” dedi.

“Değerlerimizden asla taviz vermeyiz”

Kenti üst noktalara getirmeye gayret ettiklerini kaydeden Sözen, “En büyük dayanağımız bizlere inanan, burada olan, siz değerli insanlar. Fedakarlık yapabiliriz, her şeyden ödün verebiliriz ama bizi biz yapan, bizi bu günlere getiren, bize bu ülkeyi sevmeyi öğreten Ulu Önder Atatürk’ümüzün ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı değerlerden asla taviz vermeyeceğiz. Manavgat dünyanın en güzel kenti, bizler çok şanslıyız.”

Açılışta Çağlayan Mahallesi Muhtarı Ali İbrahim Öz, Başkan Sözen’e katkılarından ve hizmetlerinden dolayı bengovil çiçeği hediye etti. Başkan Sözen ise Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’ni Çağlayan Mahallesi Muhtarı Ali İbrahim Öz ve Yukarı Hisar Mahallesi Muhtarı Ali Oğuz’a emanet etti. Başkan Sözen’in konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesilerek, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi davetliler tarafından ziyaret edildi.