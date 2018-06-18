Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi kayıtları başladı

360 öğrencinin kayıt yaptırabileceği Çocuk Kültür Merkezi için kayıtlar ilk günden 200’e ulaştı. İlkokul 1. ve 2. kademeden öğrencilerin haftanın 5 günü ders alacağı merkezde, drama, zeka oyunları, bilim uygulamaları, İngilizce, Türkçe, görsel sanatlar, düşünme eğitimi, tenis, hentbol, basketbol, müzik, satranç eğitimleri verilecek.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Ailelerimize Çocuk Kültür Merkezi’mize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı ve bizlere güvenerek çocuklarını emanet ettikleri için teşekkür ederim” dedi. Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi yaz okulu 7 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.