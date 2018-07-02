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02 Temmuz 2018 17:04

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi ilk mezunlarını verdi

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri için Atatürk Kültür Merkezi’nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi ilk mezunlarını verdi

02 Temmuz 2018 17:04


Tören ailelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Törende yılsonu gösterisi, karne töreni, mezuniyet töreni ve babalar günü kutlaması bir arada yapıldı. 86 öğrencinin birbirinden güzel yılsonu gösterileri sergilediği törende, Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin ilk mezunu olan 36 öğrenciye de diplomaları verildi. Finalde ise öğrenciler sürpriz gösteri ile Babalar Günü’nü kutladı.



Sözen’e teşekkür


Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, “Geleciğimizin teminatı çocuklarımızın yolları, bahtları her zaman açık olsun. Ben tüm ailelerimize çocuklarını bizlere emanet ettikleri için ekibim hem de kendim adına yürekten teşekkür ediyorum. Gönülden diliyorum ki iyi bir birey olarak yetişsinler. Bizler de onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız” dedi.




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