Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi ilk mezunlarını verdi

Tören ailelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Törende yılsonu gösterisi, karne töreni, mezuniyet töreni ve babalar günü kutlaması bir arada yapıldı. 86 öğrencinin birbirinden güzel yılsonu gösterileri sergilediği törende, Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin ilk mezunu olan 36 öğrenciye de diplomaları verildi. Finalde ise öğrenciler sürpriz gösteri ile Babalar Günü’nü kutladı.

Sözen’e teşekkür

Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, “Geleciğimizin teminatı çocuklarımızın yolları, bahtları her zaman açık olsun. Ben tüm ailelerimize çocuklarını bizlere emanet ettikleri için ekibim hem de kendim adına yürekten teşekkür ediyorum. Gönülden diliyorum ki iyi bir birey olarak yetişsinler. Bizler de onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız” dedi.