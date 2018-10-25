Manavgat Belediyesi kreşinde pijama partisi

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören öğrenciler pijama partisinde eğlendi. Bu dönem 36-72 ay arası 74 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü kreşte minikler için her gün farklı etkinlikler düzenleniyor. Öğrenciler için son olarak pijama partisi düzenlendi.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, sonbahar mevsiminin de gelmesiyle öğrencileri adapte etmek amacıyla eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen pijama partisine öğrenciler uyku bantları ve yastıkları ile katıldı. Partide öğretmenler pijamanın yanı sıra palyaço gibi kostümler de giyerek öğrencilerin en güzel şekilde eğlenmesini sağladı. Çocuk şarkıları eşliğinde dans eden öğrenciler partide gönüllerince eğlendi.

Kreş Sorumlu Müdürü Emine Çataltaş, bu etkinlikte uykunun çocuk gelişimi üzerindeki etkisinin öneminin vurgulandığını söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise "Her iki kreşimizde de çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim öğretim gördüğünü gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Çocuklarımız için düzenlenen çeşitli etkinliklere bizler de elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Onların mutluluğu bizler için her şeyden önce geliyor. Ben tüm öğretmenlerimize ve bizlere çocuklarını emanet eden ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.