Manavgat belediyesi personeline iş hayatı ve iletişim semineri

Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde hizmet içi eğitim kapsamında, Manavgat Belediyesi çalışanlarına eğitim verildi. Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi Birim Sorumlusu Mine Özden tarafından, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve Cenaze Hizmetleri personeli olan 45 kişiye ‘iş hayatı ve iletişim’ semineri verildi. Seminere katılan personel, iş hayatında vatandaşlara nasıl davranmaları gerektiği, etkili iletişim konularında bilgilendirildi. Eğitimlerde eğlenceli sohbetler de gerçekleştirildi.

“Belediye çalışanları halkla iyi iletişim içinde olmalı”

Eğitim sonunda çalışanlara katılım sertifikası verildi. Hizmet içi eğitimlerinin belediyenin tüm birimlerine verileceği belirtilerek, müracaat edenlerin de aile, çocuk, kurum içi ve dışı eğitim seminerlerinden yaralanabileceği ifade edildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, özellikle belediye çalışanlarının halkla olan iletişimlerinin daha iyi olması için bu seminerleri gerekli gördüklerini ve sürdürüleceğini söyledi.

Eğitimler tüm hızıyla devam ediyor

Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde Danışmanlık hizmetleri kapsamında Çocuk- Ergen Danışmanlığı, Psikolojik Destek Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Hukuk Danışmanlığı, eğitimler kapsamında ise Anne-Baba Akademisinin yanında Anne Baba-Çocuk Etkinlikleri tam kapasite devam ediyor. Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nden yaralanmak isteyen vatandaşlar, 0242 742 60 03 numaralı telefondan ya da Yukarı Hisar Mahallesi 7135 Sok. No:1 adresinden bizzat başvuru yapabiliyor.