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11 Haziran 2018 16:10

Manavgat Belediyesi toplu sünnet kayıtları başladı

Manavgat Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Manavgat Belediyesi toplu sünnet kayıtları başladı

11 Haziran 2018 16:10

Bu yıl 150 çocuk Manavgat Belediyesi tarafından sünnet ettirilecek.


Manavgat Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceği Toplu Sünnet Şöleni için heyecanlı geri sayım başladı. Bu yıl 150 çocuğun sünnet ettirileceği ve sünnet kayıtlarının devam ettiği açıklandı. Sünnet kaydı için Manavgat Belediyesi’ne müracaat edecek çocukların 2012 doğumlu olması ve ailesinin dar gelirli olması şartı arandığı belirtildi. Manavgat Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni’nin Ağustos ayı içerisinde düğün organizasyonu ile yapılacağı bildirildi.




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