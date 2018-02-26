Manavgat Belediyesi’nde Toplu Sözleşmesi imzalandı

Manavgat Belediyesi Başkanlık makamında yapılan toplu iş sözleşmesinin imza törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İmdat Yakup Turgut, DİSK Genel İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Cemal Aybar, Şube Sekreteri Vedat Küçük, İşyeri Sendika Baş temsilcisi Mehmet Arı, İşyeri Temsilcileri Turgut Belen ve Numan Tarhan katıldı. Toplu İş Sözleşmesi’ne göre, belediyede çalışan 165 adet kadrolu İşçinin, ücret, ikramiye, yemek yardımı, yakacak yardımı, giyim yardımı, aile yardımı, öğrenim yardımı, hastalık yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı gibi mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

DİSK Genel İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Cemal Aybar, çalışanlarının hakkını her zaman koruyan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e sendika ve işçiler adına teşekkür ederken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, imzalanan sözleşmenin tüm işçilere hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Başkan Sözen, “Görev süremizde her zaman emekçinin hakkının korumaktan yana olduk. Şüphesiz ki çalışanlarımızın daha fazla refah içinde yaşamasını isteriz. Ancak günümüzün ekonomik koşullarında belediye hizmetlerimizi kısıtlı imkanlarla en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Gönlümüz daha fazlasını vermek ister. Emekçi işçilerimiz daha fazla iyileştirmeyi hak ediyor. Belediye imkanları ölçüsünde en iyi iyileştirmeyi sendikamızla görüşerek yaptık. Sendika temsilcilerimize teşekkür ederiz. Manavgat halkına verdiğimiz hizmet sürecine emekleriyle katkı koyan tüm belediye işçisi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.