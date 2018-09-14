Manavgat Belediyesi'nden 2. özgür plaj

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ‘Özgür Plaj' projesinin ikincisini, Boğaz Otel Halk Plajı'nda engelli vatandaşların hizmetine sundu

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, geçtiğimiz ay Manavgat tarihinde ilk kez, engelli vatandaşların rahatlıkla denize girip, plaj hizmetlerinden faydalanabileceği Özgür Plajı, Evrenseki Halk Plajı'nda hizmete açmıştı. Boğaz Otel Halk Plajı'nda ikinci kez hayata geçirilen Özgür Plajda ise, engelli vatandaşlar için bir engelli rampası, yüzen şezlonglar, tekerlekli sandalyeler, soyunma kabinleri ve duşlar yer aldı. Engelli vatandaşlar, kendilerini ikinci kez, rahatlıkla denize girebilecekleri Özgür Plaj ile buluşturduğu için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e bir kez daha teşekkür etti.

Engelli vatandaşlarımız için az bile

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “ Kentimizin tarihinde engelli vatandaşlarımız için ilk kez hayata geçirdiğimiz Evrenseki'deki Özgür Plajın hemen ardından, Boğaz Otel Halk Plajı'ndaki Özgür Plaj'ımızı da hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ortopedik ve yürüme engelli vatandaşlarımızın fizik tedavilerinde, sırt ve bel kaslarının gelişiminde yüzmenin önemini biliyoruz. Bu konudaki eksikliğimizi gidererek, engelli vatandaşlarımızın yaz aylarında denize daha rahat ulaşmalarını sağlamak ve sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla Özgür Plajlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Özgür Plajımızda, engelli rampası, yüzen şezlonglar, tekerlekli sandalyeler, soyunma kabinleri, duşlar da yerleştirdik. Özgür Plajlarımızı hizmete sunmaya devam edeceğiz. Manavgat'ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.