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05 Haziran 2018 12:50

Manavgat Belediyesi’nden Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi

Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nin yapımını tamamladı.

Manavgat Belediyesi’nden Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi

05 Haziran 2018 12:50


Manavgat Belediyesi tarafından yapımım tamamlanan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı kısa süre sonra yapılacak. Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde Manavgat’ta ikamet eden tüm bireyler olmak üzere, çocuklar, anne babalar, evli çiftler, evlenecek çiftler, kadınlar ve engelliler yararlanabilecek. Ayrıca, psikolojik yardım, danışmanlık teşhis ve tedaviye ihtiyaç duyanlar da merkezden yararlanabilecek.



Danışmanlık hizmetleri ve eğitimler


Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde danışmanlık hizmetleri kapsamında, Çocuk- Ergen Danışmanlığı, Psikolojik Destek Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Hukuk Danışmanlığından hizmet alınabilecek. Eğitimler kapsamında ise, anne babalar ve evli çiftlerin katılabileceği Anne-Baba Akademisi ile Anne Baba-Çocuk Etkinlikleri yapılacak. Anne Baba-Çocuk Etkinliklerinde, 4-8 yaş arası çocuklar ve anne babaları, resim, drama, akıl oyunları, oyun ve fiziksel etkinlikler, müzik ve satrançtan tercih ettikleri etkinliğe katılabilecek. Etkinlikleri tamamlayan anne babalara ve çocuklara katılım belgesi verilecek. Merkezde ayrıca, çocuklarıyla gelen aileler danışmanlık ve eğitim hizmeti alırken çocukları da bilişsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin destekleneceği oyun bölümünde vakit geçirebilecek.




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