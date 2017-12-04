Manavgat Belediyesi’nden engelsiz kutlama

Manavgat Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaşlara yönelik “Engelleri Birlikte Aşalım” yemeği düzenledi. Manavgat Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yemeğe 400 engelli vatandaş, aileleriyle birlikte katıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı yemekte ev sahipliğini Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek ve birim müdürleri yaptı. Yemek ikramının ardından, Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği’nin (MAYDER) üyelerinin müzikal şovu ile başlayan gecede, engelli çocukların halk oyunları gösterileri ve İzmir Marşı’nı işaret diliyle okumaları duygu dolu anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Onur Gök’ün bağlama dinletisi ile oyun havaları eşliğinde oynayan engelli vatandaşlar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.