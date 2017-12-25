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25 Aralık 2017 09:57

Manavgat Belediyesi’nden Eski Hisar’a yeni park

Manavgat Belediyesi,yoğun talep üzerine Eski Hisar Mahallesi’nde park yapım çalışmalarına başladı.

Manavgat Belediyesi’nden Eski Hisar’a yeni park

25 Aralık 2017 09:57


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in 106 mahalle genelinde sürdürdüğü “ Her Mahalleye Bir Park” projesi hız kesmeden devam ediyor. Manavgat Belediyesi, son olarak vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Eski Hisar Mahallesi’nde yeni nefes alanı çalışmalarına başladı. 3 bin 500 metrekarelik alanda üzerine kurulacak olan parkta yeşil alan miktarı 2 bin metrekare olarak belirlendi. Park içerisinde spor aletleri, piknik masaları, oturma alanları ve zemine kauçuk kaplamadan oluşan 3 kuleli oyun gurubu yer alacağı belirtildi. Yeşil alan miktarını korumak amacıyla park alanı içerisine sulama sistemi de kuran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bin 500 m2’lik alana ise yürüyüş yolu çalışmasını tamamladı. Vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda her mahalleye hizmet götürmeye çalıştıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocuklardan gelen park taleplerini geri çevirmemeye özen gösterdiklerini dile getirdi.


Başkan Sözen, “ Park çalışmalarımızı özellikle çocuklarımızın isteklerine göre şekillendiriyoruz. Onların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak çok güzel. Park çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.




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