Manavgat Belediyesi’nden kahve ikramı

Manavgat Belediyesi, 2018 yılını birlik ve beraberlik içinde, iyi ve güzel duygularla karşılamak amacıyla, “Bir Kahvenin Kırk Yıl Hatır Vardır’ etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, Manavgat Belediyesi personeli, stantlar kurarak bütün vatandaşlara kahve ve lokum ikram etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, etkinliğin ilk gününde Manavgat halkına kendi elleriyle kahve ikramı yaptı, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Manavgat Belediyesi’nin yılbaşı nedeniyle yaptığı kahve ikramından dolayı oldukça memnun olan vatandaşlar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve Manavgat Belediyesi personeline teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” dedi. Şükrü Sözen, “Yeni yılı bir fincan kahvenin içindeki dostluk ve paylaşımla karşılıyoruz. Bu akşamüstü, 2018 yılını halkımızla birlik, beraberlik, dostluk ve paylaşım duygularıyla karşılamak amacıyla kurduğumuz kahve dağıtım çadırımızdaydık. Vatandaşlarımıza, ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ diyerek, sade, orta ve şekerli kahveleri, lokumla birlikte ikram ettikten sonra bol bol da sohbet etme imkanını bulduk. Kahve çadırımız yılbaşına kadar açık kalacak. Bütün halkımızı kahve çadırımıza bekliyoruz.”