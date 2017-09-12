Manavgat Belediyesi’nden kız öğrencilere sıcak yuva

Manavgat Belediyesi’nin, kırsal mahallelerde yaşayan kız öğrenciler için hayata geçirdiği Kız Öğrenci Misafirhanesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde yatak kapasitesini doldurdu. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen 50 kız öğrenci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne gelerek kayıtlarını yaptırdı. Kız Öğrenci Konuk Evi’nde kalacak öğrenciler için bilgisayarlı çalışma odası, çamaşırhane ve yemekhane bulunuyor. Konuk Evi’nde 2,4 ve 6 kişilik odalarda kalacak öğrenciler için sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kız öğrencilerin güvenli ve modern bir ortamda eğitim alması gerektiğini ifade etti. Başkan Sözen, “Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alması gerektiğini düşünüyoruz. Kız öğrencilerimizin eğitimleri bizim için bir kat daha önemli. Ailelerimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Bu vesile ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının bütün öğrencilerimize başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.